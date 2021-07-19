مصر تستنكر وتدين التفجير الإرهابي الآثم الذي وقع اليوم بمدينة الصدر

2021/07/19 | 22:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعربت مصر عن بالغ استنكارها وإدانتها للتفجير الإرهابي الآثم الذي وقع اليوم بمدينة الصدر ، وأسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء العُزَّل.وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية :"تتقدم مصر بخالص تعازيها لحكومة العراق وشعبه الشقيق، ولذوي ضحايا هذا الهجوم الغادر، الذي لم يتورع مرتكبوه عن اقتراف جُرمهم البغيض حتى في هذه الأيام الفضيلة.كما تُعرب مصر عن صادق تمنياتها أن يمُنَّ الله على المُصابين بالشفاء العاجل ".واضاف البيان:" ان مصر تكد وقوفها الدائم بجوار العراق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره؛ كما تجدد مصر دعوتها لكافة الأطراف إلى تغليب مصلحة العراق العُليا، وأن تنأى به عن أي تجاذبات لا تصون مقدرات شعبه الشقيق"./انتهى

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