عقب مجزرة الصدر.. برلمان العراق يطالب بتغيير قيادات أمنية

2021/07/19 | 22:57 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقب ساعات من وقوع المجزرة الدامية وسط مدينة الصدر العراقية، مساء الإثنين، طالب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بإجراء تغييرات لبعض القيادات الأمنية التي أثبتت تقصيرها.

وأكد في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر"، على ضرورة المحاسبة، وقال "لن تمر هذه الخروقات دون مساءلة حقيقية".

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من جانبه، ندد الرئيس العراقي، برهم صالح، بالجريمة التي وصفها بالبشعة مشيرا إلى أن هناك من يستهدف المدنيين في مدينة الصدر عشية العيد، وأنهم لا يرتضون للشعب أن يهنأ ولو لحظة بالأمن والفرح.

وقال "لن يهدأ لنا بال إلا باقتلاع الإرهاب من جذوره".

جاء ذلك، بعدما قتل 30 شخصا وأصيب 60 آخرون، بانفجار عبوة ناسفة في سوق في مدينة الصدر المكتظة في شرق العاصمة العراقية بغداد، كما أفادت مصادر أمنية وطبية.

من تفجير السوق الشعبي وسط مدينة الصدر العراقية

حزام ناسف ترتديه إمرأة

وقال مراسل "العربية"، إن الانفجار ناجم عن حزام ناسف كانت ترتديه امرأة.

في حين، قالت خلية الإعلام الأمني الرسمية في بيان، إن الانفجار "الإرهابي بواسطة عبوة ناسفة محلية الصنع" أسفر عن وقوع عدد من الضحايا بين قتيل وجريح.

من جهته، أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق في تفجير مدينة الصدر، كما أمر بتوقيف آمر الشرطة في المدينة بعد التفجير.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن تنظيم داعش أعلن من قبل مسؤوليته عن هجمات مماثلة في المنطقة.

وهذه هي المرة الثالثة خلال هذا العام التي تنفجر فيها قنبلة بسوق في حي مكتظ بالسكان.

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