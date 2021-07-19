القوة الجوية يتوج بكأس العراق للمرة الخامسة في تاريخه

2021/07/19 | 23:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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توج فريق القوة الجوية بكأس العراق للمرة الخامسة في تاريخه بعد فوزه على فريق الزوراء بركلات الترجيح.

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