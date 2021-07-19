الحلبوسي يطالب بمحاسبة واجراء التغييرات لبعض القيادات الامنية

2021/07/19 | 23:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طالب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين، بمحاسبة واجراء التغييرات لبعض القيادات الامنية التي اثبتت تقصيرها.وقال الحلبوسي في تغريدة على “تويتر”، “يستهدف الارهاب فرحة العراقيين وهم يستقبلون عيد الاضحى المبارك ليثبت وحشيته تجاه شعبنا الصابر”.وأضاف “نؤكد ضرورة المحاسبة واجراء تغييرات لبعض القيادات الامنية التي اثبتت تقصيرها ولم تقدم شيئا في …

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