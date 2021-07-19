"تجسيد للعلاقات الاستراتيجية".. ردود فعل واسعة على زيارة محمد بن زايد إلى السعودية

2021/07/19 | 23:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت زيارة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى السعودية، ردود فعل واسعة بين عدد من الإعلاميين والمغردين السعوديين والإماراتيين، والذين رحبوا بهذه الزيارة الإثنين

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