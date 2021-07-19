الجوية يهزم الزوراء ويخطف كأس العراق بركلات الترجيح

2021/07/19 | 23:07 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ توج نادي القوة الجوية، اليوم الاثنين، ببطولة كأس العراق بعد فوزه على الزوراء بركلات الترجيح.وجرت اليوم مباراة ختام بطولة كأس العراق في الساعة الثامنة والنصف على ملعب الشعب الدولي بين فريقي القوة الجوية والزوراء بحضور جماهيري لاول مرة بعد تفشي فيروس كورونا .وانتهت المباراة بوقتها الاصلي بالتعادل السلبي من دون اهداف، واللجوء لركلات الترجيح ليتمكن فريق 4-2.وبهذا الفوز توج فريق القوة الجوية للمرة 12.وقبل اللقاء تمت قراءة سورة الفاتحة على ارواح ضحايا العراق ، بعدها تم عرض بعض الفعاليات المختلفة بالمناسبة.ثم حَمل لاعبو الزوراء والقوة الجوية الحكم الدولي هيثم محمد علي على الاكتاف بعد […]

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