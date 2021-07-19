2021/07/19 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعظمي يحتفي بتوقيع كتابه عمان – رند الهاشمي ضيفت السفارة العراقية في عمان الخميس الماضي حفل توقيع كتاب (اعتراف الأمم المتحدة بالمقام العراقي) لقارئ المقام حسين الاعظمي.واستهل الحفل السفير حيدر العذاري بكلمة رحب فيها بالحاضرين مؤكدا (حرص السفارة على دعم المبدعين والمثقفين والفنانين العراقيين والاحتفاء بمنجزاتهم).وفي بداية فعاليات الحفل قرأ الحاضرون سورة الفاتحة على […]

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