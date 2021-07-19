2021/07/19 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- راديو بغداد مدرسة إحترافية – صالح الصحن مرت فـي الاول من تموز الجاري الذكرى 85 لتأسيس أذاعتـنا بغـداد ، والتي تــــعد تأريخ حافل بالريادة والعطاء، لا زال ينطق بالجمال والثقافة والفن والاعلام.تحيـــــــــة تقدير واحترام واجـــــــــلال للاذاعيين المبــــــدعين كافة من مختلف الاجيال وهم ينسجون من الافكار الفذة والمواضيع الراقية والاصوات المــــــــــــمتعة والموسيقى الرفيعة اداء لافتا […]

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