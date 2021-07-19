2021/07/19 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عليوي يوقّع كتابه عن راهب المسرح العراقي ناد بابلي يستذكر الفنان حامد خضر بغداد – ياسين ياس نظمت نقابة الفنانين العراقيين الخميس الماضي بالتعاون مع نادي المسرح في بابل احتفالية استذكارية بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لرحيل راهب المسرح العراقي الفنان حامد خضر .وفي مفتتح الاحتفالية رحب مقدم الجلسة الفنان مازن محمد مصطفى بالحضور النوعي […]

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