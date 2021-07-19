الخبير في الشؤون الاميركية يؤكد: تفجير مدينة الصدر يثبت نشاط خلايا داعش في العراق

2021/07/19 | 23:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الخبير في الشؤون الاميركية، عاطف عبد الجواد، اليوم الاثنين، ان تفجير مدينة الصدر يثبت نشاط خلايا داعش الارهابي في العراق، مبينا ان خروج القوات الاميركية في وقت سابق اسفر عن دخول داعش والمجاميع الارهابية الى العراق.وقال عبد الجواد في برنامج حصاد الايام، انه “يجب ضمان عدم دخول داعش مجددا مع انسحاب القوات […]

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