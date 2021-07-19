2021/07/19 | 23:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي يعقد اجتماعا طارئا على خلفية تفجير مدينة الصدر » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 23:18

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