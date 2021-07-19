معلومات جديدة عن انفجار مدينة الصدر ببغداد

2021/07/19 | 23:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قائد عسكري عراقي، الاثنين، معلومات جديدة عن انفجار مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

ونقلت "روسيا اليوم" عن القائد قوله (19 تموز 2021)،، أن انتحاريا فجر نفسه في سوق (الوحيلات) بمدينة الصدر في بغداد.

وأوضح، أن الانتحاري دخل السوق عصر اليوم، وفجر نفسه وسط المدنيين، مما ادى إلى وفاة 28 شخصا، بينهم نساء وأطفال.

وفي وقت سابق من اليوم، أمر القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بتوقيف آمر القوة الماسكة للأرض في مدينة الصدر على خلفية الانفجار الذي شهدته المدينة.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة، استنفار جميع مؤسساتها وملاكاتها لإسعاف وعلاج جرحى تفجير مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقالت الصحة في بيان، ان "الوزارة تستنفر جميع مؤسساتها وملاكاتها لتقديم كافة الخدمة اللازمة لإسعاف وعلاج جرحى التفجير الذي طال أحد أحياء مدينة الصدر ببغداد".

وفي وقت سابق من اليوم الاحد، أعلنت خلية الاعلام الامني، وقوع عدد من الضحايا بانفجار عبوة ناسفة في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد.

وذكرت الخلية في بيان: "اعتداء إرهابي بواسطة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد".

وأضاف البيان، "مما ادى الى وقوع عدد من الضحايا بين شهيد وجريح وسنوافيكم التفاصيل لاحقا".

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