الكاظمي يعقد اجتماعا طارئا في قيادة عمليات بغداد مع القيادات الأمنية

2021/07/19 | 23:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عقد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الاثنين، اجتماعاً طارئاً في قيادة عمليات بغداد، على خلفية تفجير مدينة الصدر شرقي بغداد.

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وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 تموز 2021)، أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، عقد اجتماعاً طارئاً في قيادة عمليات بغداد مع القيادات الأمنية والعسكرية والاستخبارية على خلفية تفجير مدينة الصدر".

ووجه الكاظمي، في وقت سابق، بإيداع آمر الفوج الأول/اللواء الرابع شرطة اتحادية، التوقيف، على خلفية انفجار سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد.

وقال اللواء يحيى رسول الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 تموز 2021)، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمر بإيداع آمر الفوج الأول لواء الرابع شرطة اتحادية آمر القوة الماسكة للأرض في سوق الوحيلات بمدينة الصدر التوقيف، وفتح تحقيق من قبل قيادة عمليات بغداد بالحادث".

وأظهرت مشاهد حصل عليها "ناس"، من موقع الانفجار الذي شهده احد الاسواق الشعبية شرقي بغداد، سقوط عدد من الضحايا.

واصدرت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق، بياناً حول طبيعة الانفجار، مؤكدة سقوط عدد من الضحايا.

وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (19 تموز 2021)، ان "اعتداء إرهابي بواسطة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد".

واضاف البيان ان "الانفجار ادى الى وقوع عدد من الضحايا بين شهيد وجريح".

وكانت مصادر محلية في بغداد، قد افادت، الاثنين، ان انفجاراً في سوق شعبي بمدينة الصدر شرقي بغداد.

وذكرت المصادر لـ "ناس" (19 تموز 2021)، ان "انفجار لم تعرف طبيعته حدث في سوق الوحيلات بمدينة الصدر، لم تعرف طبيعته حتى الان".

وذكر شهود عيان ان "الانفجار أوقع عدد من المواطنين، حيث نقل 13 مصاباً على الأقل الى المستشفى".

وحصل "ناس" على مشاهد فيديوية، اظهرت صراخ وهلع المواطنين داخل السوق جراء الانفجار.

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