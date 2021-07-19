2021/07/19 | 23:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجامعة العربية تدين التفجير الإرهابي بمدينة الصدر

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