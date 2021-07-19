الكاظمي يعقد اجتماعا طارئا مع القيادات الامنية والعسكرية والاستخبارية على خلفية تفجير مدينة الصدر

2021/07/19 | 23:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ عقد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اجتماعا طارئا في قيادة عمليات بغداد مع القيادات الامنية والعسكرية والاستخبارية على خلفية تفجير مدينة الصدر ./انتهى2

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