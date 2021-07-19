حاكم الزاملي : ماحصل في مدينة الصدر خلل واضح بدءا من القائد العام ولكل قادة ومسؤولي الملف الامني في بغداد

2021/07/19 | 23:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد النائب السابق حاكم الزاملي ان : ماحصل في مدينة الصدر اليوم ..خلل واضح بدءا من القائد العام ولكل قادة ومسؤولي الملف الامني في بغداد.وقال في بيان : عاد خفافيش الشر والظلام والموت والارهاب ،اعداء الانسانية ،ليرتكبوا جريمة نكراء ،ومجزره جديدة،في مدينة الصدر المنكوبة سوق الوحيلات :حيث اوقعوا اكثر من ستة عشر شهيداً ،واكثر من اثنين واربعين جريحاً ،في حصيلة اولية والاعداد في تزايد في ظل انشغال الجميع بالمغانم ،والمكاسب ،فالاحزاب متناحره ،والحكومة منشغلة، والاجهزه الامنية بلا قيادة ،او رقيب ،او محاسبة ،والمواطن عرضة للموت ،والقتل ،والخطف ،.والابتزاز .وتساءل الزاملي : أين الاستخبارات ودورهم في منع الجريمة قبل وقوعها ؟أين دور الاجهزه الامنية الماسكة للملف الامني؟ اين دور السيطرات المنتشره في ارجاء العاصمة وفي مدينة الصدر؟ كيف وصل المنفذ والمجموعة التي قامت بهذا العمل!!! من ناقل، ومستطلع ،ومنفذين لهذا العمل ؟وتابع : هناك خلل واضح ابتداًء من القائد العام ،ولكل قادة ومسؤولي الملف الامني في بغداد: الجميع قاصر ومقصر ،ولايعي دوره وواجبة ،الكل يعلم هدف الارهاب ينشط في ايام الاعياد والمناسبات الدينية ،والكل يعلم مدينة الصدر مستهدفة ،لكن لاجدوى لان المسوولية ،والمهنية، غابت وانتشرت المحسوبية ،والمنسوبية ،في تقسيم المناصب الامنية ،والاستخبارية ،والعسكريه ،فلا بارك الله بمنصب او رتبة او موقع لايحقن او يحافظ على دماء الابرياء والفقراء من ابناء مدينتي المنكوبة./انتهى3

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