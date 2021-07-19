نستحقُّ حياة كريمة… ولا يليقُ بنا أن نقلق! - فاطمة ناعوت

2021/07/19 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت وقف الرئيسُ الجسورُ عبد الفتاح السيسي على مِنصّة استاد القاهرة الدولي ليقولَ لنا وللعالم: (لا يليقُ بالمصريين أن يقلقوا.) وكيف نقلقُ وقد أهدانا اللهُ زعيمًا قويًّا وقفَ في وجه العالم لينتشلَ وطنَه من الإرهابيين سارقي الأوطان، في ذروة استئسادهم واستقوائهم بالسلاح والتمويل من دول ترعى الإرهاب ليِقوِّضَ مجتمعاتٍ ترومُ التحرّرَ والنهوض؟! فارسٌ أنقذ أبناءَ وطنه من غول الإخوان دون حساباتٍ إلا صالح الوطن ......





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