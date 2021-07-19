قيادي في العصائب: انفجار مدينة الصدر رسالة سياسية لخلق

2021/07/19 | 23:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال إن بصمات الجريمة تعرض وجوه الإجرام نفسها (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

عدّ قيادي في حركة "عصائب أهل الحق"، أن انفجار مدينة الصدر رسالة سياسية واضحة، و"محاولة خلق فتنة شيعية".

وقال نعيم العبودي النائب عن كتلة صادقون، الجناح السياسي لحركة عصائب أهل الحق، في بيان تلقى "ألترا عراق"، إن "بصمات الجريمة التي استهدفت مدينة الصدر اليوم تعرض وجوه الإجرام نفسها، في رسالة سياسية واضحة، ومحاولة خلق فتنة شيعية".

وأضاف "أما مدينة الصدر فلطالما عانت من جرائم المعتدين وأثبتت مرة بعد مرة أنها أقوى من أحلامهم وأعصى على مؤامراتهم..



نسأل الله تعالى الرحمة لشهدائنا والشفاء للجرحى".

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