الموسوي: التعليم العالي تعيش حالة من التردد في مسألة اجراء الامتحانات الكترونيا

2021/07/19 | 23:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد عضو مجلس الخبراء للتعليم في العراق، علاء الموسوي، اليوم الاثنين، ان وزارة التعليم العالي تعيش حالة من التردد في مسألة اجراء الامتحانات الكترونيا، لافتا ان اعداد المصابين بكورونا اكثر بكثير من الارقام المعلنة.وقال الموسوي في برنامج حصاد الايام، ان “الظرف الصحي اجبرنا على اللجوء الى التعليم الالكتروني”، موضحا ان “وزارة التعليم العالي […]

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