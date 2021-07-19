2021/07/19 | 23:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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محافظ النجف ينفي صدور أي تعليمات بشأن حظر التجوال » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 23:51

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