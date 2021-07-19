بافل طالباني يدين التفجير الارهابي في مدينة الصدر

2021/07/19 | 23:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بيانا، ادان فيه التفجير الارهابي الذي استهدف المواطنين الابرياء في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد، فيما يأتي نص البيان:

نتقدم بأحر التعازي لضحايا العمل الإرهابي في منطقة الصدر ببغداد، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى.



ندين بشدة هذا العمل اللاإنساني الذي أودى بحياة عدد من المدنيين.

هذه الأحداث دليل على استمرار التهديدات الإرهابية ومن الضروري أن نوحد صفوفنا لحل المشاكل العالقة، وأن التعاون والتنسيق بين قوات البيشمركة والقوات العراقية ضروري لتجاوز المشاكل الأمنية واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

وفي هذا الصدد نجدد استعداد الاتحاد الوطني الكوردستاني للدعم والتنسيق لمواجهة بقايا تنيظم داعش الارهابي والوصول إلى حوار وطني بناء من أجل الاستقرار السياسي والاجتماعي لجميع المكونات والديانات والمذاهب.

نأمل أن يعم الأمن والاستقرار في بلادنا.

بافل طالباني

الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني

PUKmedia

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