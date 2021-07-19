2021/07/19 | 23:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي يعقد اجتماعا طارئا في قيادة عمليات بغداد مع القيادات الامنية والعسكرية والاستخبارية على خلفية تفجير مدينة الصدر .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع حكومي طارئ على خلفية تفجير مدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع حكومي طارئ على خلفية تفجير مدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).