في اول ايام العيد.. الموجة الحارة تصل ذروتها.. تعرف على المناطق الاكثر تأثرا

2021/07/19 | 23:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير توقعات الطقس، الاثنين، الى وصول الموجة الحارة لذروتها في اول ايام عيد الاضحى، وارتفاع درجات الحارة الى مابين 49-50 مئوية في مدن وسط وجنوب البلاد.

وذكر المتنبىء الجوي صادق عطية في تدوينة على فيسبوك، اليوم (19 تموز 2021)، انه في "يوم الثلاثاء تبلغ الموجة الحارة ذروتها، وتسجل مدن وسط وجنوب البلاد درجات حرارة ما بين 49-50 م ومابين 47-48 في مدن الشمال وما 44-46 في غرب البلادثم تعود لتنخفض تدريجيا".

واضاف، ان "هناك تحولا في اتجاه الرياح السطحية الى الشمال الغربي حاليا وتناقص خفيف في معدلات الرطوبة النسبية".

واوضح، انه "متوقع ان تعود الرطوبة للإرتفاع يوم غد الثلاثاء، حيث تتحول الرياح جنوبية شرقية، لغاية مساء يوم الخميس".

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