اليونيسف تنعى ضحايا تفجير مدينة الصدر: كان الأطفال يستعدّون لقضاء أيام العيد مع أسرهم

2021/07/19 | 23:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دانت منظمة اليونسيف، الاثنين، التفجير الذي استهدف سوقاً شعبياً في مدينة الصدر.

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وقالت المنظمة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (19 تموز 2021)، "ننقل ببالغ الأسف، مصرع ما لا يقل عن 25 شخصا، من بينهم أطفال، واصابة العشرات، نتيجة لتفجير مساء اليوم في سوق الوحيلات الشعبي، شمال شرق العاصمة بغداد".

واضافت المنظمة ان "هذا الفعل الشنيع، قبيل عيد الأضحى، إنما هو تذكير مروّع بمدى العنف الذي ما زال الاطفال في العراق يواجهونه".

واشارت الى ان "هؤلاء الأطفال كانو يستعدّون لقضاء أيام خاصة في العيد مع أسرهم.



ولا يسعنا هنا ألا أن نتقدم بخالص مواساتنا لأسرهم، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، يجب أن يحظى الاطفال بالحماية في جميع الأوقات، وأن ينشأوا في بيئة آمنة خالية من كل أشكال العنف".

وختمت المنظمة بالقول: "في ليلة عيد الأضحى، حيث يعيش العراقيون بكل أسى هذه اللحظات المريرة، تدعو اليونيسف كافة الفاعلين في العراق للعمل سوية نحو عراق آمن لا يتوجب على الأطفال فيه أن يعيشوا بخوف، وأن يتمتعوا بحقوقهم وانشطتهم الأساسية".

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