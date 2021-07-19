ليس لاستبدالها..

2021/07/19 | 23:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات صورتان يدعي ناشروهما أنهما لأشخاص يطوفون حول مجسّم للكعبة بنته نيجيريا مستغنيةً بذلك عن مراسم الحجّ في مكّة المكرمة.إلا أن الادعاء غير صحيح، فالمجسّم هذا لم تبنِه نيجيريا، بل كينيا وذلك بهدف تدريب الحجاج قبل مغادرتهم إلى مكة.

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