السامرائي: مدينة الصدر التي نزفت اليوم هي جرحنا الدامي

2021/07/19 | 23:59 - المصدر: بغداد اليوم

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علق النائب مثنى السامرائي، اليوم الاثنين، على الانفجار الإرهابي الذي استهدف مدينة الصدر وراح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى.

وقال السامرائي في تغريدة له على تويتر، "مأساة جديدة تطعن قلوبنا في أيام العيد".

وأضاف "أن مدينة الصدر التي نزفت اليوم هي جرحنا الدامي كما جروح عراقنا الصابر التي تنتظر يداً حانية تعالجها في مستشفيات آمنة ويداً تحمي الأرواح البريئة وتردع الجناة الذين ما ارتكبوا جريمتهم إلا بسبب إما تواطئ أو تقاعس على أقل تقدير مما يستوجب المحاسبة".

وكانت خلية الاعلام الأمني أعلنت، اليوم الاثنين، عن انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد وراح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى.

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