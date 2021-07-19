محافظ النجف يوضح حقيقة فرض حظر تجوال في المحافظة

2021/07/19 | 23:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف الاشرف

اكد المكتب الاعلامي لمحافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الاثنين، عدم صدور اية تعليمات من خلية الازمة المحلية بخصوص حظر التجوال لغاية هذة اللحظة.

ونفى المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم) "كل ما يشاع عبر شبكات التواصل الاجتماعي من فرض حظر التجوال في النجف الاشرف في هذا الوقت وهي اشاعات فقط".

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