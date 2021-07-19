البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي بمدينة الصدر

2021/07/19 | 23:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أدان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الغاشم الذي استهدف سوق الوحيلات في مدينة الصدر شرقي بغداد مساء اليوم وأدى الى سقوط عدد من المدنيين الأبرياء .وأعرب البرلمان العربي في بيان عن : تضامنه ووقوفه التام مع جمهورية العراق قيادة وحكومة وشعباً، في حربه على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ومساندته في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الجماعات الإرهابية التخريبية، مؤكداً موقفه الثابت والداعم لأمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه ووحدة أراضيه، والتصدي لأية جهة تحاول المساس بأمنه وسيادته، والتدخل في شؤونه الداخلية لزعزعة الأمن والاستقرار فيه.وتقدم البرلمان العربي بخالص تعازيه لحكومة العراق وشعبه ، ولذوي ضحايا هذا الهجوم الغادر في هذه الأيام المباركة واستباحة دماء الأبرياء وترويع الآمنين وهو أمر ترفضه كافة الشرائع السماوية والقيم والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية ، داعياً أن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل ./انتهى3

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