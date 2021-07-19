ائتلاف النصر يدين العمل الإرهابي بمدينة الصدر.. ويدعو إلى اليقظة والتضامن

2021/07/19 | 23:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ادان ائتلاف النصر العمل الإرهابي بمدينة الصدر، معزيا ذوي الضحايا الأبرياء ونسأل الله تعالى الشفاء العاجل للجرحى.ودعا في بيان الأجهزة الأمنية لإجراء تحقيق عاجل لكشف الخلايا الإرهابية وملاحقة الإرهابيين المجرمين، وإنزال أشد العقوبات بهم وبالمقصرين بتأدية واجباتهم الأمنية.ودعا الائتلاف ايضا إلى اليقظة والتضامن لإفشال مخططات الإرهاب وأصحاب الأجندات، حفاظاً على أمن واستقرار الشعب والدولة./انتهى3

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