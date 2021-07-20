2021/07/20 | 00:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني نفى محافظ النجف لؤي الياسري، يوم الاثنين، صدور قرار بفرض حظر التجوال.وقال الياسري في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “لم تصدر اية تعليمات من خلية الازمة المحلية بخصوص حظر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجف تنفي شائعات فرض حظر التجوال المركز الخبري الوطني.

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