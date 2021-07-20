العربي: التعليم لا تطبق اجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلبة

2021/07/20 | 00:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الممثل عن طلبة الجامعات، قيصر العربي، اليوم الاثنين، ان وزارة التعليم العالي لا تتابع الوضع الصحي في الجامعات ولا تطبق اجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلبة وقال العربي في برنامج حصاد الايام اننا “طالبنا وزارة التعليم العالي باجراء الامتحانات الكترونيا نظرا للظرف الصحي الحالي”، لافتا اننا “نعيش ظرفا صحيا استثنائيا والاصابات بين الطلبة ارتفعت […]

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