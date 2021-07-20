2021/07/20 | 00:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعنعت وزارة الدفاع، شهداء تفجير مدينة الصدر شرقي بغداد.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، انه "بقلوب يعتصرها الألم تنعى وزارة الدفاع شهداء مدينة الصدر الذين وافتهم المنية بسبب عمل إرهابي جبان نتج عنه استشهاد عددٍ من النساء والأطفال والرجال وإصابة آخرين بجروح".واضافت، ان " الإرهاب الجبان يحاول مرة أخرى ان يعكر أجواء العراقيين بهذه الاعمال الإرهابية خاصة وان الأمة الإسلامية والشعب العراقي يستعدون لاستقبال عيد الاضحى المبارك"، لافتة الى ان "الارهابيين يثبتون للعالم أجمع انهم أعداء الإنسانية وأعداء الفرح وان همهم الوحيد هو زعزعة الأمن والأمان في وطننا ".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، اعلنت خلية الإعلام الأمني ، سقوط عدد من الشهداء والجرحى باعتداء إرهابي في مدينة الصدر.وقال الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "وقع اعتداء إرهابي بواسطة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد".وأضافت إن "الاعتداء أدى إلى وقوع عدد من الضحايا بين شهيد وجريح".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تنعى شهداء تفجير مدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تنعى شهداء تفجير مدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).