قوباد طالباني يؤكد ضرورة القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه

2021/07/20 | 00:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، بيانا، ادان فيه التفجير الارهابي الذي استهدف المواطنين الابرياء في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد، فيما يأتي نص البيان:

أُدين بأشد العبارات التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف المواطنين الأبرياء في سوق الوحيلات بمدينة الصدر في بغداد، و يشكل هذا العمل الاجرامي انتهاكاً لكافة الشرائع والأديان السماوية والقيم الإنسانية النبيلة.

وفي هذه الفاجعة الأليمة نعلن تضامننا مع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة من أجل القضاء على العنف والإرهاب وتجفيف منابعه واجتثاث جذوره، ونؤكد ان هذا العمل الاجرامي لن يثني العراق عن مسيرته نحو الديمقراطية والأمان.

كما ونتقدم بأحر التعازي لأسر ضحايا هذا الاعتداء الشنيع ونسأل المولى أن يتغمدهم برحمته ورضوانه ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

قوباد طالباني

نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان

PUKmedia

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