داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير مدينة الصدر

2021/07/20 | 00:30 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري في سوق بمدينة الصدر شرقي بغداد يوم الاثنين.وقال التنظيم الارهابي في بيان تداولته صفحات تابعة له، إن "انتحاريا يدعى "أبو حمزة الانتحاري" فجر نفسه في مدينة الصدر".ووفق بيان التنظيم الإرهابي فإن الهجوم خلف أكثر من 30 شهيدا و35 جريحا.

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