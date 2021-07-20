2021/07/20 | 00:33 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفاض خام برنت إلى أقل من 68 دولارا للمرة الأولى منذ 25 ايار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/20 | 00:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض خام برنت إلى أقل من 68 دولارا للمرة الأولى منذ 25 ايار) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض خام برنت إلى أقل من 68 دولارا للمرة الأولى منذ 25 ايار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).