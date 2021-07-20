كشف معلومات عن تفجير مدينة الصدر وعدد الضحايا.. وداعش يتبنى

2021/07/20 | 00:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد الشهداء بلغ ٢٨ شهيداً و٣٥ جريحاً.

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