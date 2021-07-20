'داعش' يتبنى تفجير شرقي بغداد

2021/07/20 | 01:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن تنظيم "داعش"، الاثنين، مسؤوليته عن التفجير الذي وقع في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن "تنظيم داعش اعلن مسؤوليته عن هجوم انتحاري في مدينة الصدر في بغداد".

وشهدت مدينة الصدر شرقي بغداد مساء اليوم الاثنين، تفجير عبوة ناسفة داخل سوق شعبية ما اسفر عن عشرات الضحايا، بحسب مصدر أمني.

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