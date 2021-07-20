مقتل طفلة وإصابة شقيقتها بـ

2021/07/20 | 01:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، بمقتل طفلة وإصابة

شقيقتها بـ"دكة عشائرية" شمال غربي

بغداد.

وقال المصدر، إن "منزل منتسب في

الاستخبارات تعرض لدكة عشائرية

بالاسلحة الخفيفة ضمن مدينة الشعلة".

وأضاف أن "الدكة اسفرت عن م

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