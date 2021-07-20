المرصد السوري: ضربات تستهدف مستودعات أسلحة للميليشيات الإيرانية في ريف حلب

2021/07/20 | 01:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بدوي انفجارات عنيفة في منطقة السفيرة بريف حلب الشرقي، مساء الاثنين.

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