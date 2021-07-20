من يوميات الغياب - تموز - مريم نجمه

2021/07/20 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مريم_نجمه من يوميات الغياب ..تموز من يوميات الغياب..كيف لي أن أنسى أميري ملك أحلامي " سميري " ولهفة مواعيدي ..



حبٌ جارفٌ أنيق ريفيٌّ نقيٌّ شيوعيٌّ عريقو رفيق لا أتذكر إلا ويداك تطوقني في الصور يا هاويَ الصور والمواقف والعِبر أتذكر يداك تعانقني في الردهات والمقاعد والطرقات وشباك السجون أتذكر يداك ونحن في الحقول والبوادي والنوم في أرض ا ......





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