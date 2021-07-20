الشيخ حمودي ينتقد تكرار الخروقات ويدعو الحكومة لاعادة النظر بالخطط الامنية

2021/07/20 | 01:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ أعرب الشيخ همام حمودي عضو الهيئة القيادية لتحالف الفتح؛ يوم الثلاثاء، عن عميق أسفه لسقوط عشرات الشهداء والجرحى في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد.وفيما انتقد تكرار الخروقات الامنية، دعا الحكومة الى اعادة النظر في الخطط الامنية.وفيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم يؤسفنا جدا سقوط عشرات الشهداء والجرحى من أبناء مدينة […]

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