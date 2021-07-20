العراق.. مفوضية الانتخابات تندد بمحاولة

2021/07/20 | 02:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، بما وصفته "محاولة بعض الجهات السياسية إشاعة نوع من المغالطات بهدف تشويه الحقيقة والتأثير على عمل المفوضية وشفافية إجراءاتها بشكل عام ومكتب كركوك بوجه خاص".

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