الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية جنوب شرق حلب

2021/07/20 | 02:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأفادت وكالة "سانا" بأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت منطقة السفيرة في جنوب شرق حلب.وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري قوله: إنه في "حوالي الساعة 23:37 من مساء الاثنين، قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي باتجاه جنوب شرق حلب مستهدفا بعض النقاط في منطقة السفيرة، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، يتم حاليا تدقيق نتائج العدوان".

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