الولايات المتحدة ترحب بالمحادثات الأفغانية في قطر

2021/07/20 | 02:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت الولايات المتحدة بالمحادثات التي عقدت في 17-18 يوليو بين كبار قادة جمهورية أفغانستان الإسلامية وطالبان في العاصمة القطرية، الدوحة.

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