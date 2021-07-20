المرصد السوري يكشف

2021/07/20 | 03:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن الضربات الجوية التي استهدفت مواقع تابعة للنظام السوري وحلفائه من الحرس الثوري الإيراني تسببت بتدمير مستودعات للأسلحة.

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