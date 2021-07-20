قرار مصري بتجديد حبس ممرض لاتهامه بالتحرش بمريضة

2021/07/20 | 03:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت السلطات القضائية المصرية، تجديد حبس ممرض بمستشفى خاص، في محافظة الجيزة، لاتهامه بالتحرش الجنسي، وهتك عرض مريضة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بحسب ما أفادت صحيفة الأهرام الحكومية، الاثنين.

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