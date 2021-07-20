جائحة كورونا ترفع منسوب الإعتداء على الحقوق النقابية – العمالية - جهاد عقل

2021/07/20 | 03:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جهاد_عقل - أسوأ عشر دول للعاملين في عام 2021 هي بنغلاديش وبيلاروسيا والبرازيل وكولومبيا ومصر وهندوراس وميانمار والفلبين وتركيا وزيمبابوي .- قُتل النقابيون في ستة بلدان: البرازيل وكولومبيا وغواتيمالا وميانمار ونيجيريا والفلبين.عندما خَطَّ فون هايك مؤسس الايدولوجية النيوليبرالية كتابه "الطريق الى العبودية" الذي يطرح فيه ضرورة "التخلص" من التخطيط الحكومي ، وتاقضاء على القطاع العام وخصخصة ك ......





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