أثار غضب النشطاء.. السلطات المغربية تنشر مقاطع فيديو لصحفي من داخل السجن

2021/07/20 | 05:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار نشر المندوبية المغربية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الاثنين، فيديو للصحفي المسجون، سليمان الريسوني، غضبا عارما بين نشطاء حقوق الإنسان التي اعتبروها انتهاكا لخصوصيته.

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