مدفعية الجيش الإسرائيلي ترد على إطلاق صاروخين من لبنان

2021/07/20 | 05:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

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