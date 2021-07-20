المنشورات خاطئة.. منظمة الصحة العالمية لم توص بإلغاء صلاة العيد

2021/07/20 | 06:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي خبراً ادعى ناشروه أن منظمة الصحة العالمية أوصت بضرورة إلغاء صلاة عيد الأضحى بسبب تفشّي كوفيد-19.إلا أن الادعاء غير صحيح، بل على العكس من ذلك، أصدرت منظمة الصحة توصيات للحفاظ على السلامة والحدّ من انتشار الفيروس خلال صلاة العيد.

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